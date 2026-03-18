LECTURE MUSICALE L’ENFANT DANS LE TAXI

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Sylvain Prudhomme raconte L’enfant dans le taxi , accompagné de Marion Bortoluzzi et de chansons de Barbara, Dietrich et Duras

Qui est M., cet enfant allemand dont Simon découvre l’existence le jour de l’enterrement de son grand-père, alors qu’elle avait été longtemps cachée ? Comment comprendre que la famille de Simon ait toujours fait comme s’il n’existait pas ? Pourquoi, dans l’ordre familial, le crime semble-t-il toujours être de parler plutôt que de se taire ?

Auteur de nombreux romans et lauréat du prix Femina pour Par les routes (éd. Gallimard, 2019), Sylvain Prudhomme livre avec L’enfant dans le taxi (éd. de Minuit, 2023) son récit le plus intime. Il le présentera accompagné de chansons de Barbara, Marlène Dietrich et Marguerite Duras, avec Marion Bortoluzzi au violoncelle et au chant. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Sylvain Prudhomme recounts L?enfant dans le cab , accompanied by Marion Bortoluzzi and songs by Barbara, Dietrich and Duras

L’événement LECTURE MUSICALE L’ENFANT DANS LE TAXI Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34