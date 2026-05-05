Lecture musicale BFM Centre-ville (pôle Enfance) Limoges
Lecture musicale BFM Centre-ville (pôle Enfance) Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Lecture musicale
BFM Centre-ville (pôle Enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cette lecture musicale propose de découvrir, de façon originale, Le Brutalone en compagnie des élèves pianistes du Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges.
Venez vibrer au sons de l’histoire du Brutalone. Cet être, du fait de force colossale et de son cri assourdissant, mène une vie paisible au cœur d’un bois profond. Mais sa force n’a d’égales que sa maladresse et sa solitude… .
BFM Centre-ville (pôle Enfance) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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L’événement Lecture musicale Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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