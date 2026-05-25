Lecture Nature : le Monde de l’Arbre Maison Paris Nature Paris
Lecture Nature : le Monde de l’Arbre Maison Paris Nature Paris mercredi 17 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Lecture pour enfants]
Chaque mois, la Maison Paris Nature propose des lectures d’histoires choisies dans la collection de la Bibliothèque nature. Ce mois-ci ce seront des histoires dans le monde de l’arbre qui seront lues.
À destination des enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte (Inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mercredi 17 juin 2026
de 15h30 à 16h15
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T19:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:30:00+02:00_2026-06-17T16:15:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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