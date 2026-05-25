Jeux (nouveautés) de société nature : En forêt Maison Paris Nature Paris
Jeux (nouveautés) de société nature : En forêt Maison Paris Nature Paris mercredi 17 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Atelier]
Adultes comme enfants découvrent des jeux, animés par un Conseiller Environnement. Ce mois-ci, la Maison Paris Nature vous propose de NOUVEAUX JEUX sur la thématique de la forêt : « Couadsous », « Le Chemin de la Maison » et « Il était une Forêt ». Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire pour chacun des participants).
Le mercredi 17 juin 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T15:30:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv
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