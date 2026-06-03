Film « Nina et le secret du hérisson » et atelier folioscope au cinéma L’Épée de bois L’Épée de bois Paris
Film « Nina et le secret du hérisson » et atelier folioscope au cinéma L’Épée de bois L’Épée de bois Paris mercredi 17 juin 2026.
L’association Et si les images vous fait découvrir le folioscope pour mieux comprendre comment sont fabriqués les films en dessins animés. Une introduction ludique et instructive avant de découvrir les aventures de Nina et de son ami le hérisson.
Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.
NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – 1h18
Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?
Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !
Juste avant la projection du film, l’association Et si les images vous propose une démonstration du folioscope, autrement appelé Flip Book, pour comprendre l’animation image par image
Le mercredi 17 juin 2026
de 13h45 à 15h45
payant
Tarifs habituels du cinéma.
Public enfants. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T16:45:00+02:00
fin : 2026-06-17T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T13:45:00+02:00_2026-06-17T15:45:00+02:00
L’Épée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris
https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1524963859234883 https://www.facebook.com/events/1524963859234883
Afficher la carte du lieu L’Épée de bois et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026