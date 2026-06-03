L’association Et si les images vous fait découvrir le folioscope pour mieux comprendre comment sont fabriqués les films en dessins animés. Une introduction ludique et instructive avant de découvrir les aventures de Nina et de son ami le hérisson.

Dans le cadre du programme L’Enfance de l’Art – cinéma.

NINA ET LE SECRET DU HÉRISSON

d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli – 1h18

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure… Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution : et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ?

Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien… Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !

Juste avant la projection du film, l’association Et si les images vous propose une démonstration du folioscope, autrement appelé Flip Book, pour comprendre l’animation image par image

Le mercredi 17 juin 2026

de 13h45 à 15h45

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T16:45:00+02:00

fin : 2026-06-17T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T13:45:00+02:00_2026-06-17T15:45:00+02:00

L’Épée de bois 100 Rue Mouffetard 75005 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1524963859234883 https://www.facebook.com/events/1524963859234883



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