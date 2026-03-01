Lecture partagée au Café La Belle Poule Amboise
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00
Venez participer à un atelier de lecture partagée au Café La Belle Poule, le samedi 21 mars 2026.
Venez participer à un atelier de lecture partagée avec Lydie, au Café La Belle Poule le samedi 21 mars 2026.
Ouvert à tous et à toutes. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org
English : Shared reading at Café La Belle Poule
Take part in a shared reading workshop at Café La Belle Poule on Saturday 21st March 2026.
