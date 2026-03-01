Lecture partagée au Café La Belle Poule

42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Venez participer à un atelier de lecture partagée au Café La Belle Poule, le samedi 21 mars 2026.

Venez participer à un atelier de lecture partagée avec Lydie, au Café La Belle Poule le samedi 21 mars 2026.

Ouvert à tous et à toutes. .

42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cotcot@labellepoule.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Shared reading at Café La Belle Poule

Take part in a shared reading workshop at Café La Belle Poule on Saturday 21st March 2026.

L’événement Lecture partagée au Café La Belle Poule Amboise a été mis à jour le 2026-03-03 par OFFICE AMBOISE