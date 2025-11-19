Lecture performance : Le poème tangent, L’Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue

Lecture performance : Le poème tangent Samedi 6 juin, 16h00 L’Atelier Blanc Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Isabelle Garron propose « Le poème tangent », une lecture-performance née d’entretiens réalisés auprès des dix-sept artistes visuelles du collectif La Tangente.

Peintres, photographes, sculptrices, vidéastes, performeuses ou artistes conceptuelles : toutes partagent ici une même conviction, celle d’une création qui dépasse les catégories et les identités pour devenir un langage sensible et vivant.

Ce poème est issu d’une enquête poétique menée lors de la préparation de l’exposition-performance « Le banquet de la tangente », présentée à L’Atelier Blanc en septembre 2023. Dans cette création, la parole des artistes devient poésie.

Lecture-performance samedi 6 juin 2026 à 16 h

Au jardin de L’Atelier Blanc, chemin de la Rive Droite

12200 Villefranche-de-Rouergue

Le matin, à partir de 10 h, portes ouvertes des ateliers « Comme on fait son nid… » avec Pascale Masera, suivies d’une restitution à 11 h 30.

L’Atelier Blanc Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 http://www.atelier-blanc.org À partir du printemps 2026, L’Atelier Blanc art – contemporain en Aveyron déménage et s’installe dans une grande maison du XVIIIe située au 21 rue de la République à Villefranche-de-Rouergue ; un nouveau lieu qui rassemble toutes ses activités au cœur de la Bastide. Expositions, résidences de création, performances, rencontres, ateliers, médiations et actions d’éducation artistique et culturelle pour tous les publics sont à suivre au fil des mois et des étapes d’aménagement…

Le jardin de la maison des fondateurs de L’Atelier Blanc, accessible chemin de la rive droite sur les berges de l’Aveyron, est peuplé d’œuvres artistiques. Il ouvrira exceptionnellement ses portes pour les Rendez-vous aux jardins 2026.

**À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Isabelle Garron propose « Le poème tangent », une lecture-performance née d’entretiens réalisés auprès des dix-sept artistes visuelles du collectif La ou :…

© le poème tangent, Isabelle Garron, 2023