LES PETITS MÔMENTS PROJECTION Villefranche-de-Rouergue

CONCERT BALDANGO

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

BALDANGO, c’est la rencontre de Timothée Hervé, violoniste-chanteuse touche-à-tout bercée au tzigane et au classique, et de Jean-Christophe Bernard, guitariste-chanteur franco-mexicain nourri aux chansons françaises et aux voyages.

Virtuosité du violon, minutieux entremêlement des voix et précision de la guitare sont les ingrédients du voyage intimiste que propose BALDANGO en duo. .

19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr

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English :

BALDANGO is the meeting of Timothée Hervé, a versatile violinist-singer with a background in gypsy and classical music, and Jean-Christophe Bernard, a Franco-Mexican guitarist-singer with a love of French chanson and travel.

L’événement CONCERT BALDANGO Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-02-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)