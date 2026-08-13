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Lecture performance |  » Nécessaire et urgent  » d’Annie Zadek Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

dimanche 13 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc

Lecture performance |  » Nécessaire et urgent  » d’Annie Zadek Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Villa Rohannec'h
Adresse
9 rue de Rohannec'h
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d’Armor
Tarif
gratuit

Annie Zadek accueillie en résidence à la Villa Rohannec’h en 2026 lira son texte  » Nécessaire et urgent »

 » Nécessaire et urgent » est un texte d’Annie Zadek, composé de 524 questions. Ces questions, ce sont celles qu’Annie Zadek n’a pas posées aux siens, Juifs polonais et communistes, immigrés en France en 1937, moins pour fuir les nazis que pour échapper à une condition sans avenir.

à partir de 15 ans.

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