Informations pratiques

Annie Zadek accueillie en résidence à la Villa Rohannec’h en 2026 lira son texte » Nécessaire et urgent »

» Nécessaire et urgent » est un texte d’Annie Zadek, composé de 524 questions. Ces questions, ce sont celles qu’Annie Zadek n’a pas posées aux siens, Juifs polonais et communistes, immigrés en France en 1937, moins pour fuir les nazis que pour échapper à une condition sans avenir.

à partir de 15 ans.