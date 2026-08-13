AGENDA · Saint-Brieuc
Lecture performance | » Nécessaire et urgent » d’Annie Zadek Villa Rohannec’h Saint-Brieuc
dimanche 13 septembre 2026 · Villa Rohannec'h · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Annie Zadek accueillie en résidence à la Villa Rohannec’h en 2026 lira son texte » Nécessaire et urgent »
» Nécessaire et urgent » est un texte d’Annie Zadek, composé de 524 questions. Ces questions, ce sont celles qu’Annie Zadek n’a pas posées aux siens, Juifs polonais et communistes, immigrés en France en 1937, moins pour fuir les nazis que pour échapper à une condition sans avenir.
à partir de 15 ans.
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