Lecture poétique à la Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Lecture poétique à la Maison de la Culture Le Corbusier Samedi 19 septembre, 14h00 Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Dans l’auditorium de la Maison de la Culture, vous pourrez entendre pendant une heure les textes des créations du Festival Festyvocal lus par des artistes du festival et écouter des extraits d’enregistrement. Un moment de poésie et d’écoute.

Proposé par Festyvocal https://festyvocal.fr/

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com [{« link »: « https://festyvocal.fr/ »}] Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Dans l’auditorium de la Maison de la Culture, vous pourrez entendre pendant une heure les textes des créations du Festival Festyvocal lus par des artistes du festival et écouter des extraits Un de et…

© Festyvocal