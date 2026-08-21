Lecture poétique et musicale, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Lecture poétique et musicale Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Laura Fusco, poétesse italienne, donne voix à ses textes lors d’une lecture mise en musique par les élèves du conservatoire Olivier Douchain.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/

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