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Lecture poétique et musicale, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges

Lecture poétique et musicale, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale La Boussole
Adresse
2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges

Lecture poétique et musicale Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Laura Fusco, poétesse italienne, donne voix à ses textes lors d’une lecture mise en musique par les élèves du conservatoire Olivier Douchain.

Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/
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