Lecture poétique et musicale, Médiathèque intercommunale La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale La Boussole · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Lecture poétique et musicale Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque intercommunale La Boussole Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Laura Fusco, poétesse italienne, donne voix à ses textes lors d’une lecture mise en musique par les élèves du conservatoire Olivier Douchain.
Médiathèque intercommunale La Boussole 2 place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 03 29 51 60 40 https://escales.saint-die-des-vosges.fr/
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