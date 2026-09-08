Lecture-promenade en famille, Bibliothèque des Dominicains, Colmar

Informations pratiques

Lecture-promenade en famille 19 et 20 septembre Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Tout public à partir de 8 ans.

Rendez-vous à 14h55 sur le parvis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Raconte ! La véritable histoire du premier rat de bibliothèque est un livre écrit par Marine Cotte et Stéphane Fitoussi et illustré par Yomgui Dumont (co-édité par la BnF et Syros, 2024).

Il a inspiré les bibliothécaires de Colmar qui vous invitent à une formidable visite transposée de la Bibliothèque nationale de France à Paris, aux salles et coulisses de Colmar.

Tout public à partir de 8 ans.

Rendez-vous à 14h55 sur le parvis.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 0389244818 https://bibliotheque.colmar.fr [{« type »: « email », « value »: « christelle.barb@sfr.fr »}] Récemment rouvert après quatre années de travaux, le couvent des Dominicains de Colmar constitue un site patrimonial exceptionnel, à la hauteur des riches collections qu’il abrite. L’église conventuelle, chef-d’œuvre gothique des ordres mendiants, conserve encore une fonction cultuelle et accueille le célèbre tableau de Martin Schongauer, La Vierge au buisson de roses. La galerie du cloître met en valeur l’un des plus beaux fonds anciens d’Alsace.

Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région.

L’histoire du premier rat de bibliothèque

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