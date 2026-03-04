Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli, Buchhandlung LIST, Vienne

Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli Lundi 16 mars, 19h30, 21h00 Buchhandlung LIST

Entrée libre, inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T19:30:00+01:00 – 2026-03-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T21:00:00+01:00 – 2026-03-16T21:30:00+01:00

Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli à la librairie LIST, Vienne, Autriche

Thème : Le conte écologique pour éveiller les consciences

Buchhandlung LIST 37, Porzellangasse, 1090 Wien Vienne 1090 Rossau [{« type »: « email », « value »: « office@buchhandlunglist.at »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Rotraud Roux