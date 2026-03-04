Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli, Buchhandlung LIST, Vienne
Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli, Buchhandlung LIST, Vienne vendredi 20 mars 2026.
Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli Vendredi 20 mars, 19h30 Buchhandlung LIST
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T19:30:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00
Fin : 2026-03-20T19:30:00+01:00 – 2026-03-20T21:00:00+01:00
Lecture-rencontre avec Ian De Toffoli
Le conte écologique pour éveiller les consciences
Buchhandlung LIST 37, Porzellangasse, 1090 Wien Vienne 1090 Rossau
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Lecture rencontre
Rotraud Roux