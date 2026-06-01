Lecture signée d’albums jeunesse, Bibliothèque Les Champs Libres, Rennes

Lecture signée d’albums jeunesse Samedi 20 juin, 15h00 Bibliothèque Les Champs Libres Ille-et-Vilaine

Entrée libre et sans inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.

Bibliothèque Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, Rennes 35000 Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediation-accessibilite-bib@leschampslibres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 40 67 84 »}]

Lecture bilingue d’albums jeunesse LSF / Français à la bibliothèque des Champs Libres Lecture album

Bibliothèque des Champs Libres