Lecture signée d’albums jeunesse, Bibliothèque Les Champs Libres, Rennes
Lecture signée d’albums jeunesse, Bibliothèque Les Champs Libres, Rennes samedi 20 juin 2026.
Lecture signée d’albums jeunesse Samedi 20 juin, 15h00 Bibliothèque Les Champs Libres Ille-et-Vilaine
Entrée libre et sans inscription dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00
L’association l’Avide (Arts visuels et découvertes) et la bibliothèque des Champs libres vous proposent une lecture bilingue d’albums jeunesse en LSF et en français. Venez découvrir ces histoires signées et lues en duo. À partir de 4 ans.
Bibliothèque Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, Rennes 35000 Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediation-accessibilite-bib@leschampslibres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 40 67 84 »}]
Lecture bilingue d’albums jeunesse LSF / Français à la bibliothèque des Champs Libres Lecture album
Bibliothèque des Champs Libres
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026