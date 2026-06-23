LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron
LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron mercredi 1 juillet 2026.
Vebron
LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON
Vébron Village Vebron Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Lecture sous les marronniers à Vebron.
Le foyer rural de Vebron et la médiathèque vous proposent des lectures sous les marronniers du village.
Venez en famille profiter des histoires lues par Isabelle, Pascale, Carole et Anne-Sophie.
Tous les matins sur la place des marronniers à 11h
Le samedi matin pendant le marché 10h 11h30
Lundi 29 juin 18h Aux Vanels
Mardi 30 juin 18h à Villeneuve
Mercredi 1er juillet 18h au Camping de Vebron
Jeudi 2 juillet 18h à Solpérières
Vendredi 3 Juillet 18h à Racoules-Salgas .
Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com
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English :
Reading under the chestnut trees in Vebron.
L’événement LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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