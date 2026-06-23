Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON

Racoules Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Lecture sous les marronniers à Vebron.

Le foyer rural de Vebron et la médiathèque vous proposent des lectures sous les marronniers du village.

Venez en famille profiter des histoires lues par Isabelle, Pascale, Carole et Anne-Sophie.

Tous les matins sur la place des marronniers à 11h

Le samedi matin pendant le marché 10h 11h30

Lundi 29 juin 18h Aux Vanels

Mardi 30 juin 18h à Villeneuve

Mercredi 1er juillet 18h au Camping de Vebron

Jeudi 2 juillet 18h à Solpérières

Vendredi 3 Juillet 18h à Racoules-Salgas .

Racoules Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com

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English :

Reading under the chestnut trees in Vebron.

L’événement LECTURE SOUS LES MARRONNIERS À VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes