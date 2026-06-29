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LECTURE SOUS LES MARRONNIERS AUX VANELS Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS AUX VANELS Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS AUX VANELS Vebron lundi 29 juin 2026.

Adresse
les Vanels
Ville
48400 Vebron
Département
Lozère
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Tarif
Gratuit Enfant

Vebron

LECTURE SOUS LES MARRONNIERS AUX VANELS

les Vanels Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Lecture sous les marronniers à Vebron.
Le foyer rural de Vebron et la médiathèque vous proposent des lectures sous les marronniers du village.
Venez en famille profiter des histoires lues par Isabelle, Pascale, Carole et Anne-Sophie.
Tous les matins sur la place des marronniers à 11h
Le samedi matin pendant le marché 10h 11h30
Lundi 29 juin 18h Aux Vanels
Mardi 30 juin 18h à Villeneuve
Mercredi 1er juillet 18h au Camping de Vebron
Jeudi 2 juillet 18h à Solpérières
Vendredi 3 Juillet 18h à Racoules-Salgas   .

les Vanels Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

Reading under the chestnut trees in Vebron.

L’événement LECTURE SOUS LES MARRONNIERS AUX VANELS Vebron a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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