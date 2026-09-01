Informations pratiques

Issue du spectacle de Jennifer Lesage-David, cette lecture bilingue met en scène deux amies sourdes, Béatrice et Sohanne, qui se retrouvent par écran interposé. À travers leur échange, la Langue des Signes Française (LSF) et le français parlé s’articulent sous l’interprétation des comédiennes Delphine Leleu (Sourde) et Amandine Marco (Entendante) pour montrer comment s’installe l’emprise.

Sous son titre en apparence anodin, Tellement sympa pointe du doigt le masque social du manipulateur : cet homme perçu comme charmant et au-dessus de tout soupçon par son entourage, ce qui rend la parole de la victime encore plus difficile à faire entendre. Ce texte rend ainsi visible la complexité du déni, de la honte et du silence au sein de petites communautés où tout le monde se connaît.

Rompre avec ce rapport hiérarchique du genre, berceau de toutes les autres dominations, est pour moi une urgence. Jennifer Lesage-David, metteure en scène et Co-Directrice d’IVT

Présenté par IVT – International Visual Théâtre, ce projet artistique et citoyen propose un temps de réflexion collective sur la réalité des violences faites aux femmes et la libération de la parole.

À l’occasion de la Journée internationale des langues des signes (JILS) le 23 septembre et de la Journée mondiale des sourds (JMS) le 26 septembre, découvrez Tellement sympa, une lecture théâtrale engagée sur la réalité des violences conjugales.

Le jeudi 24 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris



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