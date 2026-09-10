Lecture théâtralisée, Jardin de l’Eglise, Les Angles

Informations pratiques

Lecture théâtralisée Samedi 19 septembre, 21h00 Jardin de l’Eglise Gard

Gratuit. Limité à 60 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Lecture théâtralisée par François Santucci, de L’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono. « En 1953, le magazine américain The Reader’s Digest demanda à Giono d’écrire quelques pages pour la rubrique bien connue « Le personnage le plus extraordinaire que j’ai jamais rencontré ». L’histoire d’un berger, personnage de fiction, qui fait revivre sa région des Alpes de Haute Provence en plantant des arbres sur pluseurs décennies. Une métaphore sur la transmission par la tranformation d’une terre aride en forêt, par la persévérance d’un homme modeste.

Jardin de l’Eglise Place de l’Eglise 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie

Lecture théâtralisée par François Santucci, de _L’Homme qui plantait des arbres_ de Jean Giono. « En 1953, le magazine américain The Reader’s Digest demanda à Giono d’écrire quelques pages pour la «…

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