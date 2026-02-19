Lecture théâtralisée Simone et ses sœurs Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Lecture théâtralisée Simone et ses sœurs

Mercredi 11 mars 2026 de 19h à 20h30. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-11 19:00:00

fin : 2026-03-11 20:30:00

Lecture théâtralisée d’après Simone et ses sœurs de David Teboul.

Elles étaient trois Milou, Denise, Simone. Les sœurs Jacob se sont toujours confiées l’une à l’autre, elles n’ont jamais rompu leur lien, aussi différentes soient-elles. Au retour des camps, elles doivent réapprendre à rire et à aimer. Elles ne cesseront jamais de se parler et de s’écrire. La compagnie la Tête dans les Nuages souhaite leur rendre hommage, en proposant une lecture intime où résonnent leur trois voix, leurs mots à elles, leurs lettres, leurs souvenirs. Les timbres des 4 comédiennes vont vous transmettre tout en pudeur leur histoire celle d’un extraordinaire amour et du courage de trois femmes au destin exemplaire. .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 24 24 20 cie.latetedanslesnuages@gmail.com

English :

Staged reading based on Simone et ses s?urs by David Teboul.

