Lecture-yoga Médiathèque Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Lecture-yoga

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Emmanuelle est de retour pour une séance de lecture-yoga pour les enfants de 4 à 11 ans.

Sur inscription. .

Médiathèque 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture-yoga Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX