Lectures à haute voix au Musée Tomi Ungerer, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'Illustration · Strasbourg
Informations pratiques
Lectures à haute voix au Musée Tomi Ungerer 19 et 20 septembre Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Lectures « Lire à haute voix » (30 min)
Au musée, les images se regardent, mais elles prennent aussi la parole.
L’association Regards d’enfants vous propose un moment convivial, intergénérationnel autour de la lecture avec une sélection d’albums jeunesse de Tomi Ungerer.
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration 2 Avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368985153 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-tomi-ungerer La collection du musée a été créée en 1975. Elle a été enrichie par plusieurs donations de Tomi Ungerer (la dernière en 2008). Elle compte aujourd’hui 14.000 dessins de Tomi Ungerer, 3.500 jouets de sa collection, 1.600 dessins d’autres illustrateurs, ainsi qu’une bibliothèque. Tramway Station Place de la République-Musée Tomi Ungerer
Lectures : « Lire à haute voix » (30 min)
© Musées de Strasbourg
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