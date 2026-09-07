Lectures « À la découverte du livre-objet », Médiathèque de Villeneuve d’Aveyron, Villeneuve
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Villeneuve d'Aveyron · Villeneuve
Informations pratiques
Lectures « À la découverte du livre-objet » Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Villeneuve d’Aveyron Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Quand les livres entrent en scène, la bibliothèque se transforme tour à tour en terrain de jeu, petit musée miniature ou encore jardin de papier. Livres-accordéons, livres animés, livres pop-up… Les bibliothécaires vous invitent à découvrir des livres tout aussi spectaculaires les uns que les autres !
De véritables œuvres d’art qui se plient et se déplient, derrière lesquelles on se cache, avec lesquelles on s’amuse ou on danse.
Tout public, dès 6 mois
Durée : 45 min
Médiathèque de Villeneuve d’Aveyron Place des conques – Villeneuve d’Aveyron Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie 05 65 81 59 92 https://villeneuvedaveyron.bibenligne.fr/
Biblis en folie 2026
©biblisenfolie
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