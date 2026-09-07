Visite libre du Château de Villeneuve, Château de Villeneuve-Lembron, Villeneuve

Informations pratiques

Visite libre du Château de Villeneuve 19 et 20 septembre Château de Villeneuve-Lembron Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir, en visite libre, le rez-de chaussée du château de Villeneuve avec ces magnifiques décors peints du XVIème siècle ainsi qu’une exposition de photographie retraçant les travaux effectués sur les murs de contre escarpe.

Des visites guidées pour découvrir les fossés vous seront exceptionnellement proposés. Départ à : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Château de Villeneuve-Lembron Place du Château, 63340 Villeneuve, France Villeneuve 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473964164 https://www.chateau-villeneuve-lembron.fr Château construit à la fin du XVe siècle par Rigaud d’Aureille, maître d’hôtel de Louis XI, puis modifié sous Louis XIII. L’édifice présente une cour carrée bordée de trois corps de logis et d’une terrasse. Avant d’entrer dans l’enceinte intérieure, une porte en anse de panier donne accès à une basse cour. L’enceinte intérieure est entourée de fossés et présente une forme carrée flanquée de quatre tours cylindriques. Sous Louis XIII sont ajoutées les ailes est et ouest, les portes et fenêtres sont refaites. Menuiseries et serrureries du XVe siècle. La cour intérieure est ornée, sous la galerie du rez-de-chaussée, de peintures humoristiques à fresque. Ces peintures se composent de cinq motifs : le dict de l’astrologue ; le dict du vieux maître d’hôtel ; le dict de la Bigorne ; le dict de la Chiche-face ; une dernière légende concerne les maris trompés. De Clermont-Ferrand ou Saint-Flour : A 75, sortie n° 17 vers Saint-Germain-Lembron, puis D 720 jusqu’à route fléchée « château » sur la gauche. Parking dans le village.

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir, en visite libre, le rez-de chaussée du château de Villeneuve avec ces magnifiques décors peints du XVIème siècle …

© Elodie Farnoux / Centre des monuments nationaux