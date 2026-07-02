Lectures à voix hautes à Laon, Cloître de l’abbaye Saint-Martin, Laon

Informations pratiques

Lectures à voix hautes à Laon Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Cloître de l’abbaye Saint-Martin Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00

Déconfiner les intérieurs, aller à la rencontre des gens chez eux et aussi dans les médiathèques, les associations, les centres sociaux etc.

Imaginer ces rencontres en complicité avec des structures culturelles dans les territoires.​

Créer de nombreux ruisseaux pour nous rencontrer autour de la mise en voix d’un texte, pour le goûter en petit comité, échanger à son propos… Une lecture toute nue, un.e comédien.ne de la compagnie Correspondances vient lire à douze, quinze personnes un texte d’une durée de 40 mn (tout public dès 6 ans) à 50 mn (tout public dès 16 ans).

​On ne choisit pas l’œuvre lue, elle arrive avec l’artiste qui vient la lire, une surprise comme une rencontre inattendue.

Cloître de l’abbaye Saint-Martin rue Marcelin Berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France

Déconfiner les intérieurs, aller à la rencontre des gens chez eux et aussi dans les médiathèques, les associations, les centres sociaux etc.

Compagnie Correspondances