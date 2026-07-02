Lectures à voix hautes à Laon, Cloître de l’abbaye Saint-Martin, Laon
samedi 19 septembre 2026 · Cloître de l'abbaye Saint-Martin · Laon
Informations pratiques
Lectures à voix hautes à Laon Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Cloître de l’abbaye Saint-Martin Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00
Déconfiner les intérieurs, aller à la rencontre des gens chez eux et aussi dans les médiathèques, les associations, les centres sociaux etc.
Imaginer ces rencontres en complicité avec des structures culturelles dans les territoires.
Créer de nombreux ruisseaux pour nous rencontrer autour de la mise en voix d’un texte, pour le goûter en petit comité, échanger à son propos… Une lecture toute nue, un.e comédien.ne de la compagnie Correspondances vient lire à douze, quinze personnes un texte d’une durée de 40 mn (tout public dès 6 ans) à 50 mn (tout public dès 16 ans).
On ne choisit pas l’œuvre lue, elle arrive avec l’artiste qui vient la lire, une surprise comme une rencontre inattendue.
Cloître de l’abbaye Saint-Martin rue Marcelin Berthelot 02000 laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France
Déconfiner les intérieurs, aller à la rencontre des gens chez eux et aussi dans les médiathèques, les associations, les centres sociaux etc.
Compagnie Correspondances
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