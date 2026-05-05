Lectures animées « Quand les élèves s’emparent de la fiction », Musée Arthur Rimbaud, Charleville-Mézières

Lectures animées « Quand les élèves s’emparent de la fiction » Samedi 23 mai, 19h30 Musée Arthur Rimbaud Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Au musée Arthur Rimbaud, la création est à l’honneur ! Deux classes de 4ᵉ des collèges Bayard et Salengro ont participé à un projet mêlant création littéraire et patrimoine, en lien avec le programme de français « La Fiction pour interroger le réel ». A partir d’œuvres du musée, ils ont écrit des nouvelles fantastiques. Après l’affichage d’extraits pendant le Printemps des Poètes, les élèves vous invitent à découvrir la suite lors de lectures animées !

Musée Arthur Rimbaud Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 0324324465 https://www.musear.fr Manuscrits et souvenirs personnels du poète, œuvres d’artistes modernes et contemporains.

Nuit européenne des musées

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