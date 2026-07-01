Lectures au jardin à Auch – quartier du Garros – 3 ans et plus, Médiathèque des collectivités, Auch

Informations pratiques

Lectures au jardin à Auch – quartier du Garros – 3 ans et plus Mardi 7 juillet, 10h30 Médiathèque des collectivités Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00

Rendez-vous à la médiathèque des collectivités dans le quartier du Garros pour écouter les jolies histoires de vos bibliothécaires.

Médiathèque des collectivités rue Jeanne d’Albret 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

Rendez-vous à la médiathèque des collectivités dans le quartier du Garros pour écouter les jolies histoires de vos bibliothécaires.