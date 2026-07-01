AGENDA · Auch
Lectures au jardin à Auch – quartier du Garros – 3 ans et plus, Médiathèque des collectivités, Auch
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque des collectivités · Auch
Informations pratiques
Lectures au jardin à Auch – quartier du Garros – 3 ans et plus Mardi 7 juillet, 10h30 Médiathèque des collectivités Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-07T10:30:00+02:00 – 2026-07-07T11:00:00+02:00
Rendez-vous à la médiathèque des collectivités dans le quartier du Garros pour écouter les jolies histoires de vos bibliothécaires.
Médiathèque des collectivités rue Jeanne d’Albret 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Rendez-vous à la médiathèque des collectivités dans le quartier du Garros pour écouter les jolies histoires de vos bibliothécaires.
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