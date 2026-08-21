AGENDA · Arras
lectures au jardin, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d'Honneur) · Arras
Informations pratiques
lectures au jardin 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pause littéraire animée par les médiathécaires de Saint-Vaast.
Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Pause littéraire animée par les médiathécaires de Saint-Vaast.
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