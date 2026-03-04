Lectures Bébé bouquine, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Lectures Bébé bouquine Samedi 25 avril, 11h00 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

La bibliothèque Bordeaux-Lac est heureuse de vous proposer une séance de lecture « Bébé bouquine » pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, le samedi 25 avril à partir de 11h.

Venez nombreuses et nombreux découvrir et savourer les plus belles histoires choisies pour cette matinée printanière et magique.

Sur inscription en famille, auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lectures pour enfants en famille Lectures Enfants

© Bibliothèques de Bordeaux