Lectures d’albums jeunesse, Théâtre Le Grand bleu, Lille

Informations pratiques

Lectures d’albums jeunesse Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Théâtre Le Grand bleu Nord

Inscription sur place dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Avec Juliette Baron

Juliette Baron vous emmène en aventure lecture. Histoires d’airs, d’eaux, de flux et de flow, histoires d’os, de gosses, de creux et de bosses. Prêt.es pour la traversée, le grand voyage ?

Théâtre Le Grand bleu 36 avenue Marx Dormoy, 59000 Lille, France Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France +33320098844 https://www.legrandbleu.com Créé en 1981 et implanté à Lille dans le quartier des Bois-Blancs, Le Grand Bleu est un établissement culturel, une association qui propose une programmation artistique pluridisciplinaire émancipatrice destinée plus particulièrement aux nouvelles générations (de la toute petite enfance à l’adulte naissant) et aux familles. Aujourd’hui Scène conventionnée d’intérêt national “Arts, Enfance, Jeunesse”, Le Grand Bleu est un pôle de référence de la création jeune public dans la Métropole Européenne de Lille, la Région des Hauts-de-France et sur l’ensemble du territoire national.

Le Grand Bleu est un théâtre ouvert et partagé, accessible à tous les publics. Un terrain d’aventure, un lieu de fabrique, un espace convivial propice à la rencontre des artistes, des nouvelles générations, des passeurs d’arts que sont les médiateurs, enseignants, animateurs, éducateurs, professionnels de l’enfance et parents. Métro 2 : Bois-Blancs. Bus 18 : Bois-Blancs. V’Lille n°94 : Marx Dormoy.

Avec Juliette Baron

©Hervé Leteneur