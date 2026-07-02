Lectures de contes spéciales Patrimoine, Bibliothèque Centrale, Tours

Informations pratiques

Lectures de contes spéciales Patrimoine Dimanche 20 septembre, 16h00, 16h30 Bibliothèque Centrale Indre-et-Loire

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nous vous invitons à venir écouter des albums choisis sur le thème de l’habitat, de la ville, du patrimoine…

Bibliothèque Centrale 2bis Avenue André Malraux, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247054733 https://www.bm-tours.fr/node/3883760 La bibliothèque municipale de Tours est un repère visuel important de l’entrée nord de la ville, en bordure de Loire. Son volume cubique est surmonté d’un toit pyramidal plaqué de cuivre patiné, esthétiquement représentatif de la période de la seconde reconstruction. Le précédent édifice avait été victime d’un bombardement en juin 1940. Un projet avait été confié à Pierre Patout, architecte en chef de la reconstruction, chargé en 1948 de la création de l’entrée nord de la ville. C’est Jean (architecte urbaniste) et Charles Dorian (Architecte en chef des Monuments historiques) , chargés de l’aménagement intérieur et du programme de fonctionnement, qui l’ont réalisé en le simplifiant. Les travaux ont été exécutés de 1954 à 1957, et la bibliothèque ouverte en 1957. La structure est en béton, avec remplissage des murs en moellons. Le bâtiment répond à des exigences précises de bibliothéconomie. En 1957 c’était même un modèle, à la jonction de deux conceptions : bibliothèque érudite centrée sur la salle d’étude avec communication indirecte des documents, et bibliothèque publique avec multiplication des rayonnages laissant les documents en libre accès. Un large espace était prévu pour la bibliothèque départementale de prêt et ses bibliobus (la B.C.P. actuelle a aujourd’hui déménagé dans de nouveaux locaux). Intérieurement il ne reste plus grand chose du projet de Pierre Patout : les espaces et les niveaux ont étés dédoublés et arrivent à saturation. Seul le monumental hall d’accès précédé de degrés est resté intact, mais détourné de son rôle premier puisque l’accès se fait aujourd’hui par le rez-de-chaussée.

Nous vous invitons à venir écouter des albums choisis sur le thème de l’habitat, de la ville, du patrimoine…

20220914 Bibliothèque centrale © Ville de Tours – F. Lafite