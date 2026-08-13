Lectures en chemin ChatChouette&Cie à Ambrières-les-Vallées Médiathèque de Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées

Informations pratiques

Ambrières-les-Vallées

Lectures en chemin ChatChouette&Cie à Ambrières-les-Vallées

Médiathèque de Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:30:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-29

La conteuse Céline Fourmond propose un temps de lecture pour les tous petits.

Au fil d’un tapis de lecture aux multiples cachettes, suivons un chemin ponctué de découvertes, chacune ouvrant la porte à une histoire, une comptine et un moment de partage.

Pour enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Durée 1h

Réservation auprès de la médiathèque d’Ambrières-les-Vallées

Rendez-vous à la médiathèque d’Ambrières-les-Vallées .

Médiathèque de Ambrières-les-Vallées 2 bis Place du Château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.ambrieres@bocage-mayennais.fr

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English :

Storyteller Céline Fourmond is hosting a storytime for very young children.

L’événement Lectures en chemin ChatChouette&Cie à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme