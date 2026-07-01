« Lectures encabanées », asso les Music’Halles, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

« Lectures encabanées », asso les Music’Halles Dimanche 5 juillet, 15h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

L’atelier théâtre de l’association Les Music’Halles porté par Sarah Preneron va nous faire la lecture à l’ombre des grands arbres ou des cabanes … Sur le thème bien évidemment de la cabane ! Il y en aura pour tous les âges, passant de la lecture d’album jeunesse à des passages de roman, de poésie ou d’essais.

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire 91660 Méréville Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France Le Domaine départemental de Méréville est un jardin pittoresque et anglo-chinois de 58 hectares situé au sud de l’Essonne. Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, le parc s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. Il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Des fabriques, constructions ornementales pleines de symboles, ponctuent le paysage et créent des « scènes » aux caractères variés. Plusieurs peintures de paysage s’offrent ainsi aux visiteurs. C’est un parcours de sensations que le promeneur est invité à suivre qui le mène dans un voyage initiatique, poétique et imaginaire à travers une nature sublimée…

Pauses lecture dans la balade artistique