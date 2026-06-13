Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes mardi 28 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Square Gustave Roch Nantes 44200
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