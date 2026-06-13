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Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Square Gustave Roch

Adresse : 22 boulevard Gustave Roch

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch Nantes 44200


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