Lectures et jeux pour petits et grands Square Gustave Roch Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la compagnie La Lune Rousse et le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures et entresorts de 10 minutes de la conteuse Anne-Gaël Gauducheau qui vous reçoit à l’arrière de sa « Mercedeath » pour un voyage conté vers l’au-delà.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Square Gustave Roch Nantes 44200



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