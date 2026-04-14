Lectures, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures Jeudi 23 avril, 16h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 16h30

Profitez d’un temps de lectures avec vos bibliothécaires.

Médiathèque Danièle Damin

30 minutes 4-7 ans – sans inscription

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin

Profitez d’un temps de lectures avec vos bibliothécaires.