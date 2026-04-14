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Lectures, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Danièle Damin - Toulouse

Adresse : 122 Route d'Albi 31200 toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Lectures Jeudi 23 avril, 16h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T16:30:00+02:00 – 2026-04-23T17:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 16h30
Profitez d’un temps de lectures avec vos bibliothécaires.
Médiathèque Danièle Damin
30 minutes 4-7 ans – sans inscription

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
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