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Lectures perchées bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Lectures perchées bibliothèque Champs-Manceaux Rennes

Lectures perchées bibliothèque Champs-Manceaux Rennes jeudi 27 août 2026.

Lieu : bibliothèque Champs-Manceaux

Adresse : 15 rue Louis et René Moine

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Lectures perchées bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Jeudi 27 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lectures et nature

Venez vivre un moment suspendu au square Dullin, situé aux pieds de la Bibliothèque Champs-Manceaux. Les bibliothécaires n’ont pas le vertige et vous proposent des lectures en haut des cimes avec l’association Là-Haut!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00

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bibliothèque Champs-Manceaux 15 rue Louis et René Moine Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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