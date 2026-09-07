Lectures pour enfants, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Hazebrouck · Hazebrouck
Informations pratiques
Lectures pour enfants 23 septembre – 16 décembre, certains mercredis Médiathèque Hazebrouck Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00
De nouvelles dates sont prévues pour les fameuses lectures de la médiathèque !
Venez partager un moment avec votre enfant autour de la découverte et de l’émerveillement au travers de nos contes et albums jeunesse !
Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez écouter les histoires et contes de la médiathèque dans une ambiance chaleureuse !
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