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Lectures pour enfants, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Hazebrouck · Hazebrouck

Lectures pour enfants, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Hazebrouck
Adresse
Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck
Ville
59190 Hazebrouck
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Lectures pour enfants 23 septembre – 16 décembre, certains mercredis Médiathèque Hazebrouck Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

De nouvelles dates sont prévues pour les fameuses lectures de la médiathèque !
Venez partager un moment avec votre enfant autour de la découverte et de l’émerveillement au travers de nos contes et albums jeunesse !

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
Venez écouter les histoires et contes de la médiathèque dans une ambiance chaleureuse !

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