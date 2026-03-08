Lectures sous l’arbre Rue des Ecoles Mazet-Saint-Voy
Tarif : 450 – 450 – 450 EUR
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-22
2026-08-16
Animé par Laurent Soffiati, comédien et metteur en scène, investi dans la transmission de l’art oratoire. Restitution le samedi à 15h30.
Rue des Ecoles Ecole Albert Camus Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Hosted by Laurent Soffiati, actor and stage director, involved in the transmission of the art of public speaking. Restitution on Saturday at 3:30pm.
