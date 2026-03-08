Lectures sous l’arbre Rue des Ecoles Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Rue des Ecoles Ecole Albert Camus Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 450 – 450 – 450 EUR

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-22

Animé par Laurent Soffiati, comédien et metteur en scène, investi dans la transmission de l’art oratoire. Restitution le samedi à 15h30.

Rue des Ecoles Ecole Albert Camus Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Hosted by Laurent Soffiati, actor and stage director, involved in the transmission of the art of public speaking. Restitution on Saturday at 3:30pm.

