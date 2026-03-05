Lectures sous l’arbre

Salle sous la Mairie Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Yo, plasticienne, utilise une technique ancestrale japonaise

.

Salle sous la Mairie Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yo, a visual artist, uses an ancestral Japanese technique

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon