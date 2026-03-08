Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Centre de loisirs Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 450 – 450 – 450 EUR
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-22
2026-08-16
Animé par Maryse Vuillermet, autrice, travail sur le corps, nos relations aux paysages, aux animaux, au vivant.
Centre de loisirs Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Led by Maryse Vuillermet, author, work on the body, our relationship with landscapes, animals and living things.
