Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Centre de loisirs Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 450 – 450 – 450 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-16

Animé par Maryse Vuillermet, autrice, travail sur le corps, nos relations aux paysages, aux animaux, au vivant.

Centre de loisirs Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Led by Maryse Vuillermet, author, work on the body, our relationship with landscapes, animals and living things.

