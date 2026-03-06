Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Balade-découverte rythmée de lectures par Julie Moulier et d’interventions par Sismae.

Prévoir pique-nique. Temps de marche 4h.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

Discovery stroll with readings by Julie Moulier and talks by Sismae.

Please bring a picnic. Walking time 4h.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon