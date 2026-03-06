Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy dimanche 16 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Balade-découverte rythmée de lectures par Julie Moulier et d’interventions par Sismae.
Prévoir pique-nique. Temps de marche 4h.
.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery stroll with readings by Julie Moulier and talks by Sismae.
Please bring a picnic. Walking time 4h.
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon