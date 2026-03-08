Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
16h Imaginer sa vie, oser ses rêves avec Paul Ricoeur conférence de Jean-Philippe Pierron. 10€
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
4pm: Imaginer sa vie, oser ses rêves avec Paul Ricoeur : lecture by Jean-Philippe Pierron. 10?
