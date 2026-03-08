Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

2026-08-17

16h Lecture d’Alix Lerasle, lauréate du prix de la vocation Poésie 2022 accompagnée à la flûte par Armance Merle. G

17h30 Lecture d’inauguration par la comédienne Julie Moulier Réflexion faîte. Une autobiogrpahie intellectuelle de Paul Ricoeur. G

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

4pm: Reading by Alix Lerasle, winner of the Prix de la Vocation Poésie 2022, accompanied on flute by Armance Merle. G

5:30pm: Opening reading by actress Julie Moulier: Réflexion faîte. An intellectual autobiography by Paul Ricoeur. G

