Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy lundi 17 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
2026-08-17
16h Lecture d’Alix Lerasle, lauréate du prix de la vocation Poésie 2022 accompagnée à la flûte par Armance Merle. G
17h30 Lecture d’inauguration par la comédienne Julie Moulier Réflexion faîte. Une autobiogrpahie intellectuelle de Paul Ricoeur. G
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
4pm: Reading by Alix Lerasle, winner of the Prix de la Vocation Poésie 2022, accompanied on flute by Armance Merle. G
5:30pm: Opening reading by actress Julie Moulier: Réflexion faîte. An intellectual autobiography by Paul Ricoeur. G
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon