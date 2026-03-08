Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

2026-08-17

10h30 Conférence sur Paul Ricoeur par Dominique Gour Agir pour le bien commun ? . 10€

14h Paul Ricouer, philosophe lecteur entretien avec Olivier Abel et Sarah Brunel. 10€

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

10:30am: Lecture on Paul Ricoeur by Dominique Gour: Acting for the common good? 10?

2pm: Paul Ricoeur, philosophe lecteur : interview with Olivier Abel and Sarah Brunel. 10?

L'événement Lectures sous l'arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06