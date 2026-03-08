Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

9h-18h00 Balade-découverte rythmée de lectures par J. Moulier et d’interventions par Sismae. 18€ 4h de marche. Prévoir pique-nique.

11h Projection du documentaire de Caroline Reussner Paul Ricoeur, philosophe de tous les dialogues . G

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9am-6pm: Discovery walk with readings by J. Moulier and talks by Sismae. 18? 4h walk. Please bring a picnic.

11am: Screening of Caroline Reussner’s documentary Paul Ricoeur, philosophe de tous les dialogues . G

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon