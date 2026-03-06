Lectures sous l’arbre Restaurant Le Blue gin Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Restaurant Le Blue gin 7 Route de Tence Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18

2026-08-18

9h30 petit-déjeuner avec Dominique Gour, l’occasion de revenir sur son intervention de la veille autour de Paul Ricoeur.

Consommations à régler sur place.

Restaurant Le Blue gin 7 Route de Tence Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

9:30 am: breakfast with Dominique Gour, an opportunity to revisit his talk on Paul Ricoeur from the previous day.

Consumption to be paid for on site.

