Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Lectures sous l’arbre

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

-26 ans et demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

21h Lecture musicale Philippe Jacottet à l’écoute d’Henry Purcell . P. Riou, lecture, S. Fournier contre-ténor, T. Lafaye clavecin, orgue, S. Rasjak violoncelle.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

9pm: Musical reading: Philippe Jacottet listening to Henry Purcell . P. Riou reading, S. Fournier counter-tenor, T. Lafaye harpsichord, organ, S. Rasjak cello.

