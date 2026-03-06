Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy mardi 18 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
-26 ans et demandeurs d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
21h Lecture musicale Philippe Jacottet à l’écoute d’Henry Purcell . P. Riou, lecture, S. Fournier contre-ténor, T. Lafaye clavecin, orgue, S. Rasjak violoncelle.
.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9pm: Musical reading: Philippe Jacottet listening to Henry Purcell . P. Riou reading, S. Fournier counter-tenor, T. Lafaye harpsichord, organ, S. Rasjak cello.
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon