Lectures sous l’arbre

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

2026-08-18

19h P’tite guinguette concert et exposition des dessins réalisés au cours de la journée par François Drapier.

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

English :

7pm: P’tite guinguette: concert and exhibition of drawings created during the day by François Drapier.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon