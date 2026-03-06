Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy mardi 18 août 2026.
Lectures sous l’arbre
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
2026-08-18
19h P’tite guinguette concert et exposition des dessins réalisés au cours de la journée par François Drapier.
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
7pm: P’tite guinguette: concert and exhibition of drawings created during the day by François Drapier.
L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon