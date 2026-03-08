Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
16h Rencontre avec Louise Pommeret, autrice et enseignante en Haute-Loire. Elle lira des extraits de son roman La vie fragile .
18h Lecture par le comédien Laurent Soffiati d’extraits du roman de Maryline Desbiolles Anchise , Femina 1999.
Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
4pm: Meet Louise Pommeret, author and teacher in Haute-Loire. She will read extracts from her novel La vie fragile .
6pm: Actor Laurent Soffiati reads extracts from Maryline Desbiolles’ novel Anchise , Femina 1999.
