Lectures sous l’arbre

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

16h Rencontre avec Louise Pommeret, autrice et enseignante en Haute-Loire. Elle lira des extraits de son roman La vie fragile .

18h Lecture par le comédien Laurent Soffiati d’extraits du roman de Maryline Desbiolles Anchise , Femina 1999.

.

Au bosquet, jardin du Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

4pm: Meet Louise Pommeret, author and teacher in Haute-Loire. She will read extracts from her novel La vie fragile .

6pm: Actor Laurent Soffiati reads extracts from Maryline Desbiolles’ novel Anchise , Femina 1999.

L’événement Lectures sous l’arbre Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon